Artvin'de işlek bir caddede markete girmeye çalışan yılan yakalandı - Son Dakika
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Artvin'de işlek bir caddede markete girmeye çalışan yılan yakalandı

Artvin\'de işlek bir caddede markete girmeye çalışan yılan yakalandı

Yusufeli ilçesinde bulunan bir marketin önünde su paketinin altına saklanan ve iş yerine girmeye çalışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Zehirli olduğu belirtilen yılan, doğaya bırakıldı ve vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

30.04.2024 12:24  Güncelleme: 12:25
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde işlek bir caddede bulunan markete girmeye çalışan yılan İtfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Yusufeli ilçe merkezindeki işlek bir cadde üzerinde hizmet veren market sahibi marketinin önünde bulunan su paketinin altına saklanan ve iş yerine girmeye çalışan yılanı görünce İtfaiye ekiplerine haber verdi. Markete gelen itfaiye ekipleri marketin önünde bulunan su paketinin altında saklanan yılanı özel bir aparatla yakaladı. Zehirli olduğu belirtilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki engerek cinsi yılan ekipler tarafından yerleşim yerine uzak bir alanda doğaya bırakıldı. Paniğe kapılan vatandaşlar da rahat nefes aldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Artvin'de işlek bir caddede markete girmeye çalışan yılan yakalandı - Son Dakika

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