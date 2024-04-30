Artvin\'de işlek bir caddede markete girmeye çalışan yılan yakalandı

Yerel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde işlek bir caddede bulunan markete girmeye çalışan yılan İtfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Yusufeli ilçe merkezindeki işlek bir cadde üzerinde hizmet veren market sahibi marketinin önünde bulunan su paketinin altına saklanan ve iş yerine girmeye çalışan yılanı görünce İtfaiye ekiplerine haber verdi. Markete gelen itfaiye ekipleri marketin önünde bulunan su paketinin altında saklanan yılanı özel bir aparatla yakaladı. Zehirli olduğu belirtilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki engerek cinsi yılan ekipler tarafından yerleşim yerine uzak bir alanda doğaya bırakıldı. Paniğe kapılan vatandaşlar da rahat nefes aldı. - ARTVİN