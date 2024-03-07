Artvin'de Kadınlar Halı Yıkama Sektöründe de Kendilerini Gösteriyor - Son Dakika
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Artvin'de Kadınlar Halı Yıkama Sektöründe de Kendilerini Gösteriyor

Artvin\'de Kadınlar Halı Yıkama Sektöründe de Kendilerini Gösteriyor

Artvin'in Hopa ilçesinde kurulan halı yıkama işletmesinde çalışan kadınlar, temizlik işinde hassas oldukları için bu sektöre adım attı. Kadınlar, yıkadıkları halıları paketleyerek evlere teslimatını yapıyor. Müşteriler ise kadınları karşılarında görünce şaşırıp memnuniyetlerini dile getiriyor. Kadınlar, güçlerini birleştirerek başarılı işlere imza attıklarını belirtiyor.

07.03.2024 11:44  Güncelleme: 11:49
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Artvin'in Hopa ilçesinde 39 yaşındaki kadın girişimci Havva Bozkan, kurduğu halı yıkama işletmesinde kadınlar olarak "Her alanda varız" diyor.

Artvin'de kadın tır şoförü, kadın oto kuaför, kadın dönerci, kadın tamirci derken son olarak halı yıkama sektöründe de kadınlar seslerini duyurmaya başladı. Erkek işi denilen birçok işi başaran kadınlar, kendi ayakları üzerine durarak ailelerinin gelirine katkı sağlıyor. Hopa ilçesine bağlı Sundura Mahallesi'nde 4 yıldır halı yıkama işletmeciliği yapan Havva Bozkan, kadınların temizlik işinde oldukça hassas oldukları için halı yıkama işletmesi kurduğunu söyledi. İşletmede çalışan kadınlar, yıkadıkları halıları paketleyerek, evlere teslimatını yapıyor. Kadınları karşılarında gören müşteriler ise önce şaşırıp, daha sonra memnuniyetlerini dile getiriyor.

Kadınlar için temizliğin oldukça önemli olduğunu ifade eden Bozkan, gün içerisinde gelen siparişleri alıp yıkama bölümünde detaylı ve özenli bir şekilde yıkadıklarını, kurutma aşaması, paketleme derken evlere teslimatlarını yaptıklarını söyledi. Bozkan, "Bazı müşterilerimiz kadın olarak bizleri görünce 'Halıları sizler mi getirdiniz?' şeklinde olumlu tepkiler alıyoruz. Güler yüzle karşılanmak bizleri oldukça mutlu ediyor. Bize özgüven oluyor. Kadınların istedikleri zaman başaramayacakları hiçbir şey olmadığına inanıyorum" dedi.

Aynı işletmede çalışan Sevinç Büyük (35) ise, "2 yıldır halı yıkama sektöründe çalışıyorum. İlk başladığım zamanlarda farklı tepkiler aldım. Zor denildi, kadın işi değil denildi. Biz kadınlarla gücümüzü birleştirdiğimizde çok güzel işler başardık. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Kadınlar Halı Yıkama Sektöründe de Kendilerini Gösteriyor - Son Dakika

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