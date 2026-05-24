Hopa'da Kurban Pazarında Satışlar Beklentinin Altında

24.05.2026 16:14  Güncelleme: 16:53
Artvin'in Hopa ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor. Besiciler, satışların düşük olduğunu ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zarar ettiklerini belirterek, vatandaşın alım gücünün azaldığını ifade etti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurban pazarındaki durgunluk besicileri endişelendiriyor. Ardahanlı bir üretici, "Bu sene satışlar iyi değil, zarar ettik. Vatandaşın ayağına kadar hayvan getiriyoruz, bizi de anlayın" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. Bir başka üretici ise, "Piyasada da vatandaşta da para yok. Bir koyunu iki aile ortak kessin, başka çare yok" ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Artvin'de, Kurban Bayramı'na kısa süre kala Hopa Kurban Pazarı'nda beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı. Sugören Mahallesi'nde kurulan Hopa Belediyesi'ne ait pazarda besiciler, dertlerini ANKA Haber Ajansı'na dile getirdi.

Hopa'da kurban satıcılığı yapan bir üretici, bu yıl satışların durgun olduğunu belirterek, "Daha önce de hayvan getiriyordum ama bu sene satışlar sıkıntılı. Büyükbaş hayvana talep yok. Fiyatlar 150 bin liradan başlayıp 300 bin liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar ise 7 hisse ya da 4 hisse alıp kendi evlerine götürerek kesim yapıyor," dedi.

"HAYVANLARI KÖYÜMÜZDE SATSAYDIK DAHA İYİ OLURDU."

Bir başka satıcı ise yıllardır uygun pazar alanı sağlanmadığını ifade ederek, "Hopa'da bize uygun bir alan oluşturulmuyor. Adeta göçebe hayatı yaşıyoruz" diye konuştu.

Ardahan'dan gelerek Hopa'da kurbanlık satan bir üretici de satışların beklentinin altında kaldığını belirterek, "Buradaki satıcıların çoğu Artvin'in ilçelerinden, ben de Ardahan'dan geldim. Bu sene satışlar iyi değil, zarar ettik. Hayvanları köyümüzde satsaydık daha iyi olurdu. Burada aç kaldık ama yaptığımız iş bir hizmettir. Vatandaşın ayağına kadar hayvan getiriyoruz. Bizi de anlayın" ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken bir başka satıcı ise, "Emeklide para yok ki nasıl alsın?" diye sordu.

Fiyat baskısından yakınan üretici, "Sürekli fiyat kırıyorlar. Yazıktır, günahtır. Hayvancılık bitiyor. Eti 700 liraya veriyoruz, Allah'tan korkun" diye konuştu.

"ESKİDEN 200 TEKE SATARKEN ŞİMDİ 20 TANE BİLE SATAMIYORUM"

Pazardaki bir diğer satıcı da geçmiş yıllarla bugünü kıyaslayarak, "Eskiden 200 teke satarken şimdi 20 tane bile satamıyorum" dedi.

Artan maliyetlerin altını çizen bir üretici ise, "Koyun başına 250 lira yer parası alıyorlar. Günlük 2 bin lira masrafımız var. Satış yok, perişan durumdayız. Beş koyun sattım, onu da yem masrafına harcadık. Kredi çekip borç kapatmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hopa'da kurban satışı yapan Saffet Bilek de alım gücünün düştüğüne dikkat çekerek, "Ardanuç'un Harmanlı Köyü'nden geldim. Bu sene işlerin tadı yok. Vatandaşta para yok. Pazar yerinin şartları da iyi değil. Burası turizm bölgesi, sınır kapısı var ama yine de alım gücü düşmüş. Bir koyunu iki aile ortak kessin, başka çare yok" dedi.

Kaynak: ANKA

