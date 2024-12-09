Artvin'de Maden İhalelerine Hayır İmza Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin'de Maden İhalelerine Hayır İmza Kampanyası

Geniş Video İzle

Arhavi ve Hopa'da 10 maden ihalesine karşı imza kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar tepkili.

09.12.2024 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ARTVİN) - Arhavi'de, Hopa ve Arhavi ilçesinde yapılması planlanan 10 maden ihalesine "hayır" demek için imza kampanyası başlatıldı.

Artvin Arhavi'de 9, Hopa'da 1 köyle birlikte toplamda 10 köyde yapılması planlanan maden ihalesine "hayır" demek için vatandaşlar imza kampanyası başlattı. Reşat Dindar, yaptığı açıklamada "Madene hayır" demek için imza topladıklarını vurguladı. Dindar açıklamasında, "Tüm Türkiye'de biz sömürge madenciliğine karşıyız. Bu ülkenin yeraltı zenginliklerinin 3-5 şirkete peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Cennet Artvin'imizin cehenneme çevrilmesine müsaade etmeyeceğiz" diyen Dindar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece Arhavi'nin ve Hopa'nın sorunu değil, bütün Türkiye'nin sorunudur. Burada bizim çocuklarımızın geleceği var ve burada bizim yeraltı zenginliklerimiz var. Devletimizin hiçbir karı yokken, hiçbir menfaati yokken 3-5 sermaye sahibinin bunları sömürmesine asla izin vermeyeceğiz. Cennet Artvin'imizin cehenneme çevrilmesine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda Arhavi'de imza sayısı 10 bini geçmiş durumda ve herkes karşı. Şu an evet diyen kimse yok. Peki, bu güzelliklerin yok edilmesini kim isteyebilir ki? Bunu isteyenin ya aklından zoru vardır ya da yeşile (dolar) merakı çok fazladır."

Kaynak: ANKA

İmza Kampanyası, Arhavi, Artvin, Maden, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de Maden İhalelerine Hayır İmza Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
22:38 Suriye’den yürek sızlatan bir görüntü daha Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
11:40 Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti
11:25 Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:39 Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi
10:38 İstanbul’da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
10:16 Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti
10:03 Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam’daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi
09:36 Esad’ı kaçıran uçak düştü mü Bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Bir anda radardan kayboldu
09:13 Ali Babacan’dan 6’lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız Ali Babacan'dan 6'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 00:47:33. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de Maden İhalelerine Hayır İmza Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.