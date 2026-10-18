Artvin'de YENİ Parti ön seçimini Bedrettin Kalın 2 bin 23 oyla kazandı - Son Dakika
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Artvin'de YENİ Parti ön seçimini Bedrettin Kalın 2 bin 23 oyla kazandı

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Artvin\'de YENİ Parti ön seçimini Bedrettin Kalın 2 bin 23 oyla kazandı
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YENİ Parti Artvin İl Başkanlığı ön seçimini 2 bin 23 oyla Bedrettin Kalın kazanırken Okan Ersöz bin 695 oyda kaldı. Dokuz ilçedeki sandıklarda toplam 3 bin 756 oy kullanıldı, 41 oy geçersiz sayıldı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - YENİ Parti Artvin İl Başkanlığı ön seçimini 2 bin 23 oyla kazanan Kurucu İl Başkanı Bedrettin Kalın,  "Kazanan ya da kaybeden diye bir şey yok. Hepimiz birlikte yürürsek başarabiliriz" dedi.

YENİ Parti Artvin İl Başkanlığı ön seçiminde Kurucu İl Başkanı avukat Bedrettin Kalın 2 bin 23, muhasebeci Okan Ersöz ise bin 695 oy aldı. Artvin genelinde dokuz ilçede kurulan sandıklarda toplam 3 bin 756 oy kullanılırken, 41 oy geçersiz sayıldı.

Artvin merkezdeki üç sandıkta Okan Ersöz 592, Bedrettin Kalın 376 oy aldı. İlçelerde ise Kalın bin 647, Ersöz bin 103 oy aldı. Merkez sonuçlarının eklenmesiyle Kalın, toplam 328 oy farkla ön seçimi kazandı.

"BİZ HEP BERABER  YENİ BİR YOLA YOLA ÇIKIYORUZ"

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından konuşan ve YENİ Parti Artvin İl Başkanlığına seçilen Kurucu İl Başkanı Bedrettin Kalın, şunları söyledi:

"Demokratik bir olgunlukla Artvin YENİ Parti 1. İl Başkanlığı ön seçimini tamamlamış bulunuyoruz. Seçim bu şekilde sonuçlanmış oldu. Kazandım ama Okan kardeşimin söylediği gibi, aslında kazanan ya da kaybeden diye bir şey yok. Biz hep beraber bir yola yeni çıkıyoruz zaten. Bu yolu ayrı ayrı yürüyerek hiçbir zaman başarıya ulaşamayız. Hepimiz birlikte yürürsek başarabiliriz.

Büyük bir demokratik olgunlukla ve etik değerlere saygı göstererek, barış ve huzur içerisinde bir yarışı tamamladık. Bundan sonra daha çok yarışlarımız olur. Ama yaş itibarıyla Okan kardeşimin benden daha fazla avantajı var. Bundan sonraki yarışların başarıyla tamamlanmasını yürekten dilerim. Kendisinin hep beraber çıkacağımız bu yolda da yanımızda olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Artvin'de YENİ Parti ön seçimini Bedrettin Kalın 2 bin 23 oyla kazandı - Son Dakika
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