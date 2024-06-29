Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki T14 Tüneli çöktü

Yerel

En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan 39 tünelden biri olan T14 Tüneli içinde oluşan çatlaklar ve açılmalar sonrası çökmeler başladı ve tünel ulaşıma kapanınca alternatif yol trafiğe açıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi çerçevesinde ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yolları geçtiğimiz yıllarda hizmete açıldı. Toplam 56,7 kilometre uzunluğundaki 39 adet tünelden biri olan Ahalt mevkiindeki T14 Tüneli'nde geçtiğimiz aylarda kayma meydana geldi. 2 bin 460 metre uzunluğundaki T14 Tüneli'nin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar her geçen gün artmaya devam ederken, sabah saatlerinde tünel içinde çökmeler yaşandı.

Tünelin içinde bulunan beton bloklar düşüp karayoluna trafiğe kapattı. Şans eseri çökme anında tünelden araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Öte yandan, T14 tüneli için yapılan alternatif yol ulaşıma açıldı.