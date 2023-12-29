 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Asansörlerin Periyodik Bakımları Yetkili Firmalarca Yapılmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Asansörlerin Periyodik Bakımları Yetkili Firmalarca Yapılmalı

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, asansörlerde aylık ve yıllık periyodik bakımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bakımların yetkili firmalarca yapılması gerektiğini söyledi. Varol, ayrıca asansörlerin düşmesiyle ilgili olarak, asansörlerin düşmesinin mümkün olmadığını ve bu tür olayların periyodik kontrollerin yapılmaması ve bakımların ihmal edilmesi durumunda gerçekleşebileceğini ifade etti.

Asansörlerin Periyodik Bakımları Yetkili Firmalarca Yapılmalı
29.12.2023 - 14:27,
Abone Ol

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, asansörlerde aylık ve yıllık periyodik bakımlara çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Asansörlerin periyodik bakımları merdiven altı firmalarca değil, yetkili firmalarca yapılmalı" dedi.

Asansör bakımlarında aylık ve yıllık periyodik bakımların çok önemli olduğunu ifade eden Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, "Asansör kazaları gündemi son zamanlarda fazlasıyla meşgul ediyor. Asansör kazaları bazen kullanıcı hataları yüzünden, bazen bakım firmalarının hataları ve ihmali yüzünden olabilmektedir. Sadece ihmal üzerine kazalar meydana geldiği gibi ülke gündemini meşgul eden provokatif eylemler de bulunmaktadır. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle asansörlerin bakımlarının aylık, periyodik olarak mutlaka yapılması gerekiyor. Bu bakımları yaparken de bakım firmalarının yetkili firmalar tarafından yapılması önem teşkil etmektedir. Merdiven altı firmalardan ziyade asansör konusunda yetkilendirilmiş bakım firmaları tarafından yapılması gerekiyor. Yine başka bir konu da asansörlerin periyodik kontrolleridir. Asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Malum olduğu üzere Makine Mühendisleri Odası A tipi bir muayene kuruluşu ve bizler bu asansör periyodik kontrollerini yapıyoruz. Şube etkinlik alanında toplam 41 ilçeyle asansör periyodik kontrollerimiz mevcut. Bu kontrollerde de asansörlerin yıllık kontrollerini yapıyoruz. Yeşil, mavi, sarı ve kırmızı etiket olmak üzere asansörleri etiketlendiriyoruz. Kırmızı ve sarı kullanılmayacak asansörler, mavi ve yeşil etiketli asansörlerde kullanılabilecek asansörler sınıfına girmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Asansörlerin etiketlerinde eğer kırmızı ya da sarı varsa kullanmamaları ve bir an önce asansörlerin revizyonlarını yaptırarak kullanılabilir duruma yani mavi ya da yeşil etikete getirmeleri gerekmektedir" dedi.

Varol, asansörün düşmesi ile ilgili, "Asansör düşer mi derken aslında 'asansör düşer' tabiri yani kabinin bir boşluğa tamamen herhangi bir bağlantısı olmadan düşme olayı yoktur. Asansörlerin acil kurtarma fren tertibatları vardır paraşüt fren dediğimiz. Bunlar asansörün hızının yüzde 15 üzerine çıktığında, herhangi bir kayma durumunda bu fren tertibatının devreye girmesi gerekmektedir. Asansörde halat kopması gibi durumlar çok fazla karşılaşmadığımız, mümkün olmayan durumlar. Dediğim gibi bir kaydırma esnasında asansör mevcut hızının üzerine çıktıysa ve bu paraşüt fren tertibatı da çalışmıyorsa hızlı bir şekilde yere çakılacaktır. Bu tip olaylar da kamuoyunda düşme olarak bilinmektedir. En başından bahsettiğimiz gibi asansörün yıllık periyodik kontrolleri yapılmış ise ve aylık periyodik bakımları yetkili firmalar tarafından yapılıyorsa asansörün düşmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Süleyman Varol, Kayseri, Güvenlik, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asansörlerin Periyodik Bakımları Yetkili Firmalarca Yapılmalı - Son Dakika


14:44
Acun Ilıcalı: Maddi Durumumda Cumhurbaşkanımızın Bir Etkisi Yok Acun Ilıcalı: Maddi Durumumda Cumhurbaşkanımızın Bir Etkisi Yok
14:42
Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36
Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı

Son Dakika
14:44 Acun Ilıcalı: Maddi Durumumda Cumhurbaşkanımızın Bir Etkisi Yok
14:42 Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36 Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 14:59:00. #1.13#
SON DAKİKA: Asansörlerin Periyodik Bakımları Yetkili Firmalarca Yapılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement