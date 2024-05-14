Aşık Mahzuni Şerif\'in Ölüm Yıl Dönümü Anma Konseri

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Büyük halk ozanı ve unutulmaz türkülerin sahibi Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 22. yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek programla anılacak.

Programda Aşık Mahzuni Şerif'in duygu yüklü türküleri Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından seslendirilecek. Anma konseri, 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu anlamlı geceye tüm türküseverler ücretsiz/biletli olarak katılabilecek.

Aşık Mahzuni Şerif'in ölümsüz sesinin ve türkülerinin Ataşehir'de yankılanacağı anma konserine katılmak isteyen vatandaşlar, biletlerini 15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren https://kultursanat.atasehir.bel.tr/ adresinden alabilecek. - İSTANBUL