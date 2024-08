Yerel

Aşırı sıcak mısırda rekolteyi düşürdü

OSMANİYE - Osmaniye'de kış aylarında etkili olan seller sonrası yaz aylarında aşırı etkili olan aşırı yağış mısırda rekolteyi düşürdü.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de mısır hasadı başladı. Mısır tarlalarına giren biçerdöverler yoğun bir mesaiye başlarken hasat döneminde dolu, sel ve sıcaklık gibi bazı doğal afetlere maruz kalan, mısırda hasatta verim kaybı, rekolte düşüşünün neden oldu. Çiftçiler, sıcak hava etkeni ve girdi maliyetlerinin artmasını göz önünde bulundurarak taban fiyatın belirlenmesini istiyor.

Bölgede hasadına başlanan mısır konusunda çiftçilerin talep ve beklentilerini dile getirmek, ilgili makamlara ulaştırmak istediğini söyleyen Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, "Mısırda doğal afet oldu, Mayıs, Haziran ayı döneminde çok aşırı sıcaklıklar mısırın tozlaşma dönemine denk geldi ve elimde gördüğünüz gibi maalesef mısırlarımız dölleme yapamadı tanelerde çok az tutkun oldu. Her bir tepe püskülünden çıkan her bir toz taneyi besler buda 32 derece en yüksek olması gereken sıcaklık ona dayanabilir polen ama 40-42 derecelerde neredeyse 15 gün buna mısırlarımız maruz kaldı. Yani burada bizim yaptığımız tespitler yüzde 30 civarında verim kaybına tekabül ediyor. Mısır sıcağı maruz kaldığında koçanlar büyük görünebilir ama asıl zarar hasat döneminde görülür. Çukurova'da en az altı yedi suyla mısır üretimi yapılabiliyor ve hasata gelebiliyor 7 su yüzde 100 zamla veriliyor. Yüzde 100 zamlı vaziyette şu anda sulama girdisi. Maalesef mazot yüzde 40-45, ilacı, tohumu yine ona keza çok yüksek zamlandı. Çiftçinin üretim maliyeti bizim yaptığımız hesaplarla 8 buçuk liradır. Maliyetin ve kaybın özellikle sıcaktan olan kaybında göz ardı edilmeden yetkililerden beklentimiz maliyetin üzerine normal enflasyon farkı koyarak fiyatın bir an önce açıklanmasıdır. Bir de Çukurova'nın özelliği burası Şanlırrfa'dan, İç Anadolu'dan ve Ege'den daha önce erken hasat ediliyor. Erken hasattan her zararlı çıkıyor Çukurova çiftçisi. Müdahale fiyatı olarak açıklandığında buranın işi bitmiş oluyor" diye konuştu.

"Sıcak hava mısırdaki verimi azalttı"

Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı mısırda verimin düştüğünü söyleyen Murat Savaş, "Sıcaklardan dolayı verim fazla olmadı, bir de fiyatların çok düşük olmasından dolayı biz çiftçi olarak mağduruz. Devletimizden tek beklediğimiz fiyatların bir an önce açıklanması bizim mağduriyetimizin giderilmesidir. Bu sene 75 dönüm ekim yaptım, her sene 1300 -1400 kilo aldığımız yerde bu sene 800-900 kilo arası verim alıyoruz. Sıcaklığın tabii ki etkisi var, sıcaklardan dolayı verim bayağı düştü" dedi.