ASKİ, su tasarrufu için çocuklara tiyatro oyunu hazırlıyor - Son Dakika
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Yerel

ASKİ, su tasarrufu için çocuklara tiyatro oyunu hazırlıyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, suyun bilinçli tüketimi için farkındalık yaratacak projelerden biri olan 'Yıl 2194' adlı tiyatro oyununu hazırlıyor. Oyunun prömiyeri 22 Mart Dünya Su Günü'nde yapılacak.

09.03.2024 13:59  Güncelleme: 14:19
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ASKİ Genel Müdürlüğü, suyun bilinçli tüketimi için farkındalık yaratacak projelere imza atıyor. ASKİ personeli, çocuklara suyu tasarruflu kullanma davranışı kazandırmak için "Yıl 2194" adlı bir tiyatro oyunu hazırlıyor. Provaları devam eden oyunun "22 Mart Dünya Su Günü"nde prömiyer yapması planlanıyor.

Uzmanlar, dünyadaki nüfus artışının ve mevcut su kullanımının devam etmesi durumunda var olan su kaynağının insanlığın devamı için yeterli olmayacağına dikkati çekerken, ASKİ Genel Müdürlüğü de "suda tasarruf" için çağrılarını yineliyor. ASKİ çalışanları, özellikle hedef kitle olan çocuklara su bilinci kazandırmak için "Yıl 2194"adlı tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor.

ASKİ Özel Kalem Müdürü Feride Duygu Bahadır ile Ankara 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı İlteriş Erdaş, oyunun ASKİ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen provalarını izledi. Oyuna ilişkin bilgi veren ASKİ Özel Kalem Müdürü Feride Duygu Bahadır, şunları kaydetti:

"ASKİ olarak ana kaynağımız olan suyun bir gün bitebileceğini çocuklarımıza anlatmak istedik. Bu kapsamda yola çıkarak bir tiyatro oyunu planladık. Belediyemizin şehir tiyatrolarından çok değerli hocamız Burçin hoca oyunun senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yapıyor. Oyuncularımız ASKİ emektarları. Arkadaşlarımız amatör ama çok istekliler. İş yoğunluğunda bu özel çalışma için vakit ayırdıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için böyle bir proje ile yola çıktık."

Tiyatro oyununun senaryo yazarı ve yönetmeni Burçin Tarhan da şunları söyledi:

"BAŞKA TİYATROLARIN SAHNELERİNE MİSAFİR OLABİLİRİZ"

"Yaklaşık 10 yıldır belediyemizde tiyatro drama hocası olarak ders veriyorum. Amacımız çocukları su tüketimi konusunda bilinçlendirmek. Çünkü biliyorsunuz su kıt bir kaynak ve gittikçe de azalmakta. 3. Dünya Savaşı'nın ne yazık ki su yüzünden çıkacağına inanılıyor.  Dolayısıyla çocuklarımızın artık suyu tasarruflu kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Oyunumuzu gerek okullarda gerekse de belediyemizin başka birimlerinin etkinliklerinde sergileyebiliriz. Hatta şehir dışına dahi gidip başka tiyatroların sahnelerine bile misafir olabiliriz."

Tiyatro hocası Yıldız Gülmez ise "22 Mart'ta prömiyer yapacağız. İçilebilir su kaynağı cidden artık ciddi bir sorun. Su kıtlığı dünya için büyük bir risk ve biz, bu bilincin 7'den 70'e herkeste oluşmasını istiyoruz. Bizim için çocuklar çok daha önemli bir hedef kitle. Çünkü yetişkinler belki kayıtsız kalabiliyor ama çocukken öğrendiklerimiz kalıcı oluyor" dedi.

"Yıl 2194" tiyatro oyununun oyuncuları ise duygu ve düşüncelerini, şöyle dile getirdi:

-Berna Seçkin: "Oyunda tavşan karakterine hayat veriyorum. Çocuklarımıza suyun değerini ve çevre temizliğinin kıymetini öğretmeye çalışacağız."

-Betül Nurgül Cengiz: "Ben kediyi oynuyorum ve suyun neden tükenmek üzere olduğunu çocuklara anlatmak için burada böyle bir sosyal sorumluluk projesi içindeyiz. Tüm çocukları oyunumuza bekliyoruz. Çalışmalar açıkçası zor olmuyor çünkü daire başkanlarımız ve diğer yöneticilerimizden çok ciddi destek görüyoruz."

-Mustafa Tepe: "Geleceğimiz olan çocukların suda tasarruf etmelerini sağlamak, bu konuda farkındalık oluşturmak gerçekten çok değerli."

-Enes Kaya: "Ben de köpek rolünü canlandırıyorum. Çocuklarımıza suyu nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmek ilk hedefimiz."

SUYUN TÜKENDİĞİ BİR EVREN VE HAYATTA KALAN SON 3 KİŞİ

11 kişilik bir ekibin hayat verdiği tiyatro oyunu dünyada yaşam alanlarının oldukça azaldığı, doğanın, insan türünün yok olduğu kalan son 3 kişinin de uzay gemisine binerek başka gezegenlere gitmeye hazırlandığı bir dünyada geçiyor. Oyunda lavaboya dökülen kızartılmış yağların tatlı su kaynaklarını nasıl kirlettiği ya da dişleri fırçalarken muslukların mutlaka kapatılması gerektiği gibi bilgilere de yer veriliyor. Çocuklara yönelik mesajlar içeren oyunun ilk gösteriminin "22 Mart Dünya Su Günü"nde ASKİ'de yapılması planlanıyor. Oyunun okulları gezerek, 7-12 yaş grubu çocuklarla buluşması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel ASKİ, su tasarrufu için çocuklara tiyatro oyunu hazırlıyor - Son Dakika

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