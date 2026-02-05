Asrın felaketinden asrın dirilişine: Kahramanmaraş ayağa kalktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan büyük yıkıma rağmen geçen 3 yıllık süreçte yeniden inşa süreci yürütüldü. Bugün altyapısı, üstyapısı, konutları, sağlık ve eğitim yatırımları, tarihi dokusu ve sosyal yaşam alanlarıyla 6 Şubat öncesinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkan şehirle ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehirdeki son durumu aktardı.

6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler, Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Yapı stokunun yaklaşık dörtte birinin yıkıldığı Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük yıkıma rağmen geçen üç yıllık süreçte kapsamlı ve kararlı bir yeniden inşa hamlesi yürütüldü. Bugün Kahramanmaraş; altyapısı, üstyapısı, konut projeleri, sağlık ve eğitim yatırımları, tarihi alanları ve sosyal yaşam merkezleriyle afet öncesine kıyasla çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkıyor. Depremin üçüncü yılına gelindiğinde şehirde tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yeniden inşa sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Başkan Görgel, şehir genelinde hak sahipliği sayısının 84 bine ulaştığını vurgulayarak, konut, iş yeri ve köy evlerinin büyük bölümünün vatandaşlara teslim edilme sürecinde sona yaklaşıldığını ifade etti.

"20 milyar TL'lik modern altyapı hamlesi"

Altyapı yatırımlarının da eş zamanlı olarak sürdüğünü anlatan Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlanan hibe ve krediler, İller Bankası kredileri ve belediyenin öz kaynaklarıyla toplam 20 milyar TL'lik modern altyapı hamlesi yürütüldüğünü belirtti. Şu ana kadar çalışmaların yüzde 40 seviyesine ulaştığını ifade eden Görgel, önümüzdeki yıl itibarıyla kentin önemli bir bölümünde altyapının tamamen yenilenmiş olacağını söyledi.

Başkan Görgel, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ile Türkoğlu ve Nurhak Devlet Hastanelerinin tamamlanarak hizmete alındığını belirtti. Necip Fazıl Kısakürek Sağlık Kampüsü'nde çalışmaların son aşamaya geldiğini söyleyen Görgel, Önsen'de bin yatak kapasiteli yeni şehir hastanesinin inşasının da başladığını açıkladı.

Öte yandan kalıcı konut ve iş yerlerine taşınan vatandaşlar, yürütülen çalışmalar sayesinde şehrin her geçen gün daha yaşanabilir hale geldiğini ifade etti. Yeni yaşam alanlarının güvenli, modern ve konforlu olduğunu belirten depremzedeler, Kahramanmaraş'ın kısa sürede gösterdiği toparlanma başarısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Divanlı Mahalle Muhtarı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Atilla Erimhan, "Devletimiz depremin ilk anından itibaren yanımızda oldu, desteklerini hiçbir zaman eksik etmedi. Hep birlikte omuz omuza mücadele verdik. Şimdi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuştu" dedi.

"Evlerimiz çok güzel ve son derece konforlu"

Depremzede vatandaşlardan Fatih Bülbül ise "Depremde evimiz yıkıldı. Eski yapı olan evimiz yerine devletimiz en güzel ve dayanıklı şekilde yeni ev yaptı. Şimdi yeni evlerimize kavuştuk" diye konuştu.

Depremde evi yıkılan Gamze Bülbül de "Enkazdan çıktık. Yaklaşık 9 ay gibi bir sürede yeni evimizin anahtarlarını teslim aldık. Çok mutluyuz, çok memnunuz. Evlerimiz çok güzel ve son derece konforlu. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

Esnaflarından Ökkeş Kabakçı ise "6 Şubat depremlerinde çok ciddi hasar alan şehrimizin hızlı bir şekilde toparlandığını görmek mutluluk verici. Evlerimiz, iş yerlerimizin çok güzel bir şekilde yeniden yükseliyor"diyerek düşüncelerini anlattı.