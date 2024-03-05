Ataşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son toplantısı gerçekleştirildi

Ataşehir Belediye Meclisi\'nin 2019-2024 dönemi son toplantısı gerçekleştirildi

Ataşehir Belediye Meclisi'nin son aylık olağan toplantısı yapıldı ve Başkan Battal İlgezdi meclis üyeleriyle vedalaştı. Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü ve ilgili komisyonlara havale edildi. İlgezdi, Ataşehir'in imar sorunlarının çözüldüğünü ve hizmetlerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

05.03.2024 10:07  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 döneminin son aylık olağan toplantısı Ataşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 15 yıllık görev sürecindeki son meclis toplantısında meclis üyeleriyle vedalaştı.

Ataşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Kudret Arslan başkanlığında gerçekleştirilen Mart ayı meclis toplantısının birinci oturumunda gündem maddeleri görüşüldü ve ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Benim üçüncü ve artık son dönemim olan 2019-2024 dönemi son meclis toplantımızı arkadaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Bir beş yılı acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Demokrasinin gereği olarak, çoğu zaman birbirimizi eleştirdik. Eksikliklerimiz, yanlışlarımız olmuştur ama burada hepimizin amacı Ataşehir'e ve Ataşehirli yurttaşlarımıza hizmet etmektir. Ataşehir'in bugünkü günlere gelmesinde mesai arkadaşlarımın ve meclis üyesi arkadaşlarımın büyük katkıları olmuştur. Önümüzde yeni bir süreç var. Hiç kimsenin birbirini kırmadan Ataşehir'in huzur içerisinde seçime gitmesini diliyorum. Bütün adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Bu süreçte ilçemizle ilgili birçok önemli kararlar alarak hayata geçirdik, uyguladık. Ataşehir'in en büyük sorunu olan imar planları, benim hep rüyalarıma giriyordu. Sonunda Ataşehir'in imar planları çıktı. Emeği geçen tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Herkesin büyük emeği vardır" dedi.

Mustafa Kemal, Aşık Veysel, İçerenköy, Yenisahra, Örnek, Esatpaşa, Fetih, İnönü, Küçükbakkalköy ve Barbaros mahallelerinin uzun süredir bekleyen imar sorunlarının çözüldüğünü vurgulayan Başkan İlgezdi şunları ifade etti: " Ferhatpaşa Mahallesi'nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları çözülmüş oldu. Yeni Çamlıca ile ilgili de planlar hazır. Tapu ve mülkiyet sorunu vardı. Önümüzdeki ay büyük ihtimalle tapuları vereceğiz. Böylece Yeni Çamlıca'da 16 bin vatandaşımızın tapu ve mülkiyet sorunu da çözüme kavuşmuş ve bitmiş olacak."

Konuşmasının ardından, hizmetlerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, her birine teşekkür plaketi takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Battal İlgezdi, Ataşehir, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
07:55 Çanakkale’deki 4.9’luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı Çanakkale'deki 4.9'luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı
05:47 TEM Otoyolu’nda korkunç kaza Yolun karşısına geçmeye çalışan 4’ü aynı aileden 5 kişi öldü TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi öldü
22:32 Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
09:25 Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı
09:11 İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem
09:10 Ahmet Yüce’den tüm işçilerine 29 maaş ikramiye Paralar bayramdan önce hesaplara yattı Ahmet Yüce'den tüm işçilerine 29 maaş ikramiye! Paralar bayramdan önce hesaplara yattı
09:07 Marketlerde yeni dönem Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu Marketlerde yeni dönem! Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu
08:28 THY kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı THY kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı
03:59 Arjantin’de tasarruf için devlet ajansı kapatılıyor Arjantin'de tasarruf için devlet ajansı kapatılıyor
02:59 Ramazan ayı için muhtardan istedi, reddedilince kurşun yağdırdı Ramazan ayı için muhtardan istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
01:10 EPDK Başkanlığı’na yeniden Mustafa Yılmaz atandı EPDK Başkanlığı'na yeniden Mustafa Yılmaz atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 10:27:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement