Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya iş birliğiyle "Dünya Bize Katılıyor" yaz okulu tamamlandı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya iş birliğiyle "Dünya Bize Katılıyor" yaz okulu tamamlandı

Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya iş birliğiyle "Dünya Bize Katılıyor" yaz okulu tamamlandı

Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bir aylık yaz okulu projesi sona erdi.

29.08.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bir aylık yaz okulu projesi sona erdi. Lise ve üniversite öğrencilerine özel olarak hazırlanan "Dünya Bize Katılıyor" Projesi, 5'den fazla ülkeden, 15 yabancı üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti.

Ataşehir Belediyesi ve AIESEC'in "Dünya Bize Katılıyor" projesi, Yeditepe Üniversitesi'nin desteğiyle, 6 hafta boyunca, haftanın 4 günü çeşitli atölye ve sunumlarla birlikte sürdürüldü. Çevre, insan hakları, hayvan hakları ve sürdürülebilir yaşam konularında gençleri bilinçlendirmeyi amaçlayan proje, "Kültürler Panayırı" etkinliğiyle son buldu. Çocuklarda çevre bilincinin ve sokak hayvanlarına merhamet gibi insani değerlerin geliştirilmesini amaçlayan projenin, son veda etkinliği İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

'Kültürler Panayırı'nda kültürel miraslar tanıtıldı

Türk ve yabancı öğrenciler tarafından kültürel yemeklerin ve dansların tanıtıldığı "Kültürler Panayırı" etkinliğinde öğrenciler keyifli anlar yaşandı.

Yöresel danslar, geleneksel yemekler

Projeye katılan farklı kültürlerden öğrenciler, geleneksel yemeklerini ve danslarını sergileyerek, kendi kültürel miraslarını tanıttılar. Etkileyici danslar izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca, çeşitli ülkelerin mutfaklarından lezzetli yemeklerin sunulduğu stantlar büyük beğeni topladı; ziyaretçiler, farklı tatları deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik, kültürel çeşitliliği kutlamanın ve global arkadaşlık bağlarını güçlendirmenin yanı sıra, öğrencilere farklı kültürler hakkında bilgi edinme fırsatı sundu. Ayrıca etkinlikte bulunan dilek ağacına katılımcılar dileklerini yazarak, gerçekleşmesi için astılar. Etkinlik, hem öğrenme hem de eğlenme açısından zengin bir deneyim sunarken, kültürel zenginliğin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

AIESEC, dünya çapında gençlere liderlik ve uluslararası deneyim kazandırmayı hedefleyen bir gençlik organizasyonudur. 18-30 yaş arasındaki gençler için staj ve gönüllü projeleri sunarak kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunur. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya iş birliğiyle 'Dünya Bize Katılıyor' yaz okulu tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi ve AIESEC İstanbul Asya iş birliğiyle "Dünya Bize Katılıyor" yaz okulu tamamlandı - Son Dakika
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