Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı Yaz Boyunca Devam Ediyor - Son Dakika
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Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı Yaz Boyunca Devam Ediyor

Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı Yaz Boyunca Devam Ediyor

Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı, atık miktarının azaltılmasına katkı sunmak amacıyla yaz boyunca düzenlenecek. Katılımcılar en az 20 adet ikinci el eşyayı ücretsiz stantlarda satabilecek veya takas edebilecek. Pazarda kıyafetten ev aksesuarına, oyuncaktan kitaba kadar birçok ürün bulunacak.

05.07.2024 11:51  Güncelleme: 11:54
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Atıl duruma gelmiş ürünlerin yeniden kullanımı sağlayarak atık miktarının azaltılmasına katkı sunan "Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı", yaz boyunca devam edecek. Katılımcılar satmak veya takas etmek istediği en az 20 adet ikinci el eşyasını ücretsiz stantlarda satışa sunabilecek.

Yaz boyunca iki haftada bir Cumartesi akşamları düzenlenecek Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarları'nın ilki 13 Temmuz'da İçerenköy Mahallesi Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı'nda kurulacak. Bilinçli tüketim ve geri dönüşüm kültürünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı'nda, kıyafetten ev aksesuarına, oyuncaktan kitaba, takıdan elektronik eşyaya kadar pek çok ürün satışa sunulacak. Atık azaltımı, ürünlerin yeniden kullanımı ve maddelerin geri dönüşümü hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan "Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı"na vatandaşlar kullanmadıkları eşyalarla katılarak katkı sağlayabilecek. Ücretsiz stant başvurusunda bulunarak; satmak veya takas etmek istedikleri en az 20 adet ikinci el eşyayı götürerek, pazarı ziyaret edenlere satabilecek.

Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı'nda; kıyafet, ev aksesuarı, takı, kitap, tablo bardak, biblo, tohum, bitki, elektronik, kutu oyunları, oyuncak gibi ikinci el eşyaların takası ve satışı gerçekleştiriliyor. Yıpranmış, yırtık, kirli hijyenik olmayan ürünler, iç giyim, tarak, makyaj malzemesi, kişisel bakım ürünleri, el emeği ile yapılmış ve hiç kullanılmamış takı ile aksesuar gibi eşyaların takas ve satışına ise izin verilmiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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