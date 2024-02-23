Atatürk'ün Marmaris'e Gelişinin 89. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Atatürk'ün Marmaris'e Gelişinin 89. Yıl Dönümü Kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 89. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törene birçok önemli isim ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çelenk sunumu ve deniz geçidi ile devam etti.

23.02.2024 14:13  Güncelleme: 14:46
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 89. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gülcemal vapuruyla Marmaris'e gelişinin 89. yıl dönümü ilçede coşkuyla kutlandı. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, muharip gaziler, siyasi parti, kamu kurumu, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Marmaris'in onur günü kutlamaları, Ata'nın huzuruna çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Pİ Koleji Müdür Yardımcısı Burcu Arıcı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin temsili canlandırılması yapıldı. Kırmızı-beyaza bürünmüş onlarca gemi sirenler eşliğinde deniz üstünde geçit yaptı.

Atatürk\'ün Marmaris\'e Gelişinin 89. Yıl Dönümü Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Marmaris'e Gelişinin 89. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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