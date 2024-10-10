Atatürk Üniversitesi Teknofest\'te Başarı Diledi

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Atatürk Üniversitesi, 2- 6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Havalimanında düzenlenen Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest'ten başarılarla döndü. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde gerçekleşen festivalde, Atatürk Üniversitesi öğrencileri üç farklı kategoride dereceye girerek üniversitenin teknolojiye olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Geliştirilen Bileklik ile Boğulma Tehlikesi Tespit Ediliyor

Danışmanlığını Doç. Dr. Deniz Dal'ın yürüttüğü, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisinde 1. olan Aquasos takımı, "Boğulma Tehlikesini Tespit Edebilen Yapay Zeka Destekli Akıllı Yüzücü Bilekliği Projesi" ile dikkatleri üzerine çekti. Proje, sahillerde yaşanan boğulma vakalarına hızlı müdahale edilmesini sağlayarak önemli bir hayat kurtarma çözümü sunuyor. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan bileklik, kullanıcıların el hareketlerinin analiziyle boğulma tehlikesini anlık olarak tespit ediyor. Cankurtaranlara bireyin GPS konumunu anında ileten bu sistem, boğulma vakalarındaki müdahale süresini büyük ölçüde hızlandırmayı hedefliyor.

Güvenli İniş Yapan Roket Derece Elde Etti

Dikey İniş Roket Yarışmasında ise danışmanlığını Prof. Dr. Köksal Erentürk'ün yürüttüğü TTURKS ROCKET Team, 2. olarak önemli bir başarıya imza attı. Güvenli ve kontrollü bir iniş gerçekleştiren takım, Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik geliştirilen milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Geliştirilen roket ile gelecekteki savunma ihtiyaçlarına çözüm sunulması hedefleniyor.

Yeni Nesil Teknoloji ile Topallayan Koyunlar Bulunacak

Gıda ve Tarım Kategorisinde 3.'lük elde eden ve yine danışmanlığını Doç. Dr. Deniz Dal'ın yaptığı Koyun Shaun takımı, "Basınç Haritalama Yöntemiyle Koyunlarda Topallığı Tespit Edebilen Yeni Nesil Bir Sistem Projesi" ile hayvancılık sektöründe büyük bir yenilik sundu. Yapay zeka ile entegre edilen bu proje, koyunların sağlığını anlık olarak izleyerek topallık gibi sorunların erken teşhis edilmesini sağlıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Tür Teknoloji Odaklı Etkinlikler, Türkiye'nin Geleceği İçin Büyük Önem Taşıyor"

Teknofest'te elde edilen başarılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilerin bu tür teknolojik projelerde gösterdiği başarının hem üniversitenin hem de Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar, Atatürk Üniversitesinin bilim ve teknolojiye verdiği önemin bir göstergesidir. Teknofest gibi önemli organizasyonlarda yer almak, gençlerimizin sadece bugüne değil, geleceğe de yön vermelerine imkan sağlıyor. Üniversitemizin öğrencileri, ülkemizin teknoloji odaklı gelişim hamlelerine değerli katkılar sunmaya devam edecek" dedi.

Atatürk Üniversitesi, Teknoloji Odaklı Etkinliklere Desteğini Sürdürüyor

Bu tür başarıların üniversitenin araştırma ve geliştirme süreçlerindeki öncü rolünü de pekiştirdiğini belirten Hacımüftüoğlu, teknolojik yeniliklerin toplum için üretilmesinin önemine dikkat çekerek: "Atatürk Üniversitesi hem yarışmacıları hem de stantlarıyla Teknofest'te aktif bir şekilde yer alarak teknoloji odaklı etkinliklere desteğini sürdürüyor. Festivalde, birçok bilimsel atölye, yüksek teknoloji simülasyonları ve renkli etkinlikler düzenlenirken, kamu ve özel sektörün öncü kurumları yenilikçi teknolojik ürünlerini sergiledi. Festival, Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesini artırmaya yönelik bir platform sunarken, gençlerin teknolojiye olan ilgisini de artırmayı hedefliyor. Bu ve benzeri etkinliklerin gerçekleşmesi için üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu duygularla; yarışmaya katılan ve derece elde eden tüm takımlarımız ile danışmanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM