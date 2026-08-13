Ateş Semenderi Sugözü'nde Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ateş Semenderi Sugözü'nde Görüntülendi

Ateş Semenderi Sugözü\'nde Görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Besni'de piknik yapanlar, nadir bulunan ateş semenderini görüntüledi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Sugözü Mesire Alanı'nda, dikkat çekici renkleriyle bilinen ateş semenderi (Salamandra salamandra) vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sugözü Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşlar, bölgede hareket eden siyah gövdeli ve üzerindeki belirgin sarı lekelerle dikkat çeken ateş semenderini fark etti. Nadir karşılaştıkları canlıyı cep telefonu kameralarıyla kayda alan vatandaşlar, semenderi bir süre izledi.

Bir süre mesire alanında görülen ateş semenderi, daha sonra doğal yaşam alanına doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

Yaşam alanlarının bozulması, iklim değişikliği ve kuraklık gibi çevresel faktörlerden etkilenen türler arasında yer alan ateş semenderinin bilimsel adı Salamandra salamandra olarak biliniyor. Tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alırken, geniş bir coğrafyada yayılım göstermesine rağmen dünya genelindeki popülasyonunun azalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Doğal yapısı ve su kaynaklarıyla dikkat çeken Sugözü Mesire Alanı'nda ateş semenderinin görüntülenmesi vatandaşların da ilgisini çekti.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Adıyaman, Besni, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ateş Semenderi Sugözü'nde Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
13:02
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:17:00. #7.12#
SON DAKİKA: Ateş Semenderi Sugözü'nde Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.