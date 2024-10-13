Austin, İsrail'in Lübnan'daki Ateş Açmasından Endişeli - Son Dakika
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Austin, İsrail'in Lübnan'daki Ateş Açmasından Endişeli

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'in BM barış gücüne saldırısını ve Lübnan'daki durumu ele aldı.

13.10.2024 04:31
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede İsrail güçlerinin Lübnan'daki BM barış gücü mevzilerine ateş açmasına dair haberlerden "derin endişe duyulduğunu" ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Austin'in görüşmede "İsrail güçlerinin Lübnan'daki BM barış gücü mevzilerine ateş açması ve iki Lübnan askerinin ölümüne dair haberlerden duyduğu derin endişeyi dile getirdiği" kaydedildi. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayan Austin'in, "En kısa sürede Lübnan'daki askeri operasyonlardan diplomatik bir yola dönüş ihtiyacını yinelediği" aktarıldı. "Bakan Austin ayrıca Gazze'deki vahim insani durumu da gündeme getirdi ve bu durumun düzeltilmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı" denilen açıklamada, "Bakan Austin, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan kalıcı ve sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti" ifadeleri kullanıldı. Austin'in ayrıca tüm rehinelerin mümkün olan en kısa sürede evlerine dönmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Lloyd Austin, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Lübnan, İsrail, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Austin, İsrail'in Lübnan'daki Ateş Açmasından Endişeli - Son Dakika

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