Avukat Emir Akpınar, özel okullarda satılan kitapların dışarıda daha uygun fiyata bulunması halinde alınabileceğini söyleyerek, "Sözleşmede kitap alımıyla ilgili konulan maddeler haksız şart oluşturuyor" dedi.
Avukat Emir Akpınar, özel okulların velilere sözleşme ile kitap alma zorunluluğu getirmesinin haksız şart niteliği oluşturduğunu söyleyerek, "Özel okullarda vatandaşlarımıza okullar tarafından satılan kitapların dışarıdaki fiyatlarından daha pahalıya satıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Özel okullar, velilerle yapmış oldukları sözleşmelerde kendilerinden kitap almalarını şart koşmaktadırlar. Ancak özel okullarda satılan aynı kitabın fiyatının dışarıdaki fiyatından fazla olması, bu durumda haksız şartın mağduru olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Vatandaşlarımız özel okulların satmış oldukları kitapları fahiş fiyat farkı olduğu müddetçe almak zorunda değiller" dedi.
Haksız şart durumunda velilerin okullardan kitapları almalarının zorunlu olmayacağını söyleyen Akpınar, "Sözleşme ile özel okullardan bu kitabı alma zorunluluğuna ilişkin özel okullar tarafından dayatılan hüküm haksız şart niteliğindedir. Bu nedenle haksız şart gerçekleştiği için de veliler tarafından herhangi bir şekilde bu kitabın alınması zorunlu değildir. Dışarıda herhangi bir şekilde kırtasiyelerde, kitabevlerinde daha uygun fiyata satıldığı durumda vatandaşlarımız daha uygun fiyatlı olan kırtasiye ve kitabevlerinden söz konusu özel okullarda satılan kitapları alabileceklerdir. Buna ilişkin olarak özel okul bu kitabı zorla satmak zorunda olduğunu velilere tebliğ edip, veliler de bunu almak zorunda olmadıklarını beyan ettiği zaman çıkacak ihtilaf halinde özel okulların söz konusu maddesi haksız şart niteliği taşıdığından kaynaklı olarak vatandaşlarımız bu kitabı almak zorunda kalmayacaklardır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Avukat: Özel okulların kitap alma zorunluluğu haksız şart oluşturuyor - Son Dakika
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