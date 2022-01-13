Üye Girişi
Avukat Yusuf Kenan Tuna: "Haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmelidir" - Son Dakika

Avukat Yusuf Kenan Tuna: "Haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmelidir"

13.01.2022 00:58
Avukat Yusuf Kenan Tuna: "Haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmelidir"

Isparta'da tanımadığı bir kişi tarafından gönderilen haciz tebligatlarını alamaması ve bu tebligatlara cevap verememesinden dolayı 500 bin TL borçlandırılan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek'in avukatı Yusuf Kenan Tuna, haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmesi gerektiğini söyledi.

Isparta'da tanımadığı bir kişi tarafından gönderilen haciz tebligatlarını alamaması ve bu tebligatlara cevap verememesinden dolayı 500 bin TL borçlandırılan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek'in avukatı Yusuf Kenan Tuna, haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmesi gerektiğini söyledi. Tuna, vatandaşları Mernis adreslerinin güncel tutulması konusunda da uyardı.

72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, nereden ve kimden geldiğini bilmediği eski adresine gelen tebligatlardan haberinin olmaması ve buna bağlı olarak tebligatlara itiraz edememesi ve geç kalması üzerine tanımadığı bir kişi tarafından borcu olmamasına rağmen tam 500 bin TL borçlandırılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Yusuf Kenan Tuna, "Haciz ihbarnameleri, İcra İflas Kanunu'nun 89. maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar kısaca anlatacak olursak herhangi bir icra dosyasında borçlu olarak bulunan kişinin alacaklısı olduğu üçüncü kişilerdeki alacaklılarına haciz konulmasıdır. 89 ihbarnamelerinde mevcut icra dosyasındaki alacaklı borçlunun alacaklı olduğu 3. kişiye bir tebligat yollar, bu tebligatın içeriğinde icra dosyasındaki borçluya bir miktar borcu olduğunu ve artık bu borcu borçluya değil de kendisine ödemesi gerektiğini belirten bir düzenlemedir. Bu ilk ihbarnameye 1 hafta içinde itiraz süresi vardır. Eğer bunu kaçırırsa kendisine 2. tebligat gelir, buna da yine en geç 7 gün itiraz hakkı vardır. Eğer yine itiraz etmezse kendisine 3. haciz ihbarnamesi tebliğ olunur. 3. haciz ihbarnamesini tebliğ aldıktan sonra en geç 15 gün içinde menfi tespit davası açmalıdır. Eğer kişi bu 3 ihbarnameye de süresinde itiraz edip dava açmazsa artık mevcut icra dosyasında borçlu hale gelir ve maalesef artık bu parayı ödemekten başka bir seçeneği yoktur" dedi.

"Herkes bu ihbarnameyi yollayabilir"

Vatandaşlara mağdur olmamaları için önerilerde bulunan Tuna, "Herhangi bir icra dosyasında alacaklı konumunda bulunan herkes borçlunun 3. kişilerdeki alacağına haciz koymak için haciz ihbarnamesi yollayabilir. Bizim vatandaşlara önerimiz Mernis adreslerini sürekli olarak güncel tutmaları. Zira bu haciz ihbarnamelerinde tebligatlar Mernis adreslerine gelir. Eğer Mernis adresleri güncel değilse ortalama 2 veya 3 haftada bir muhtara gidip kendilerine tebligatları olup olmadığını sormaları gerekmektedir. Muhtara yapılan tebligatlar da kanuna uygundur ve süre kaçırılırsa artık maalesef elinden gelecek çok bir şey yoktur ve borçlu konuma gelir. Eğer 3 ihbarnamede kendisine veya muhtara usulüne uygun olarak tebliğ edilmişse ve maalesef bu itiraz sürelerini kaçırmışsa artık bu kişinin kurtulma şansı yok denilecek kadar azdır. Tek şansı icra İflas Kanunu'nun 65. maddesinde düzenlenen gecikmiş itiraz davasıdır fakat bu davadan genellikle olumlu sonuç alınamamaktadır. Kurtulma şansı yok denecek kadar azdır" şeklinde konuştu.

"72 yaşındaki müvekkilim son derece mağdur durumdadır"

Müvekkili Ayşe Tunçbilek'in durumu hakkında detaylı bilgi veren ve mağduriyetinden bahseden Avukat Kenan Tuna, "Karşı tarafın yaptığı her şey İcra İflas Kanunu ve Tebligat Kanunu'na uygun olduğu için ortada suç unsuru olan bir şey yoktur. Bu nedenle suç duyurusunda bulunmadık. Müvekkilimize toplamda 5 adet icra dosyasından bu ihbarnameler gelmiştir. Bu ihbarnameler de 4 farklı kişi var. Esas dosyanın borçlusu bir limitet şirketi, tahminimizce gıda üzerine iş yapıyor. Müvekkilim bu limitet şirketini ne tanıyor, ne biliyor. Ömrü boyunca duymamıştır, maalesef borçlu konuma geldikten sonra böyle bir şirketin varlığından haberdar olmuştur. 89 ihbarnamesine göre her şey usulüne uygun yapıldığı için ortada bir dolandırılma yoktur fakat 72 yaşındaki müvekkilim son derece mağdur durumdadır. Şöyle ki biz yerel mahkemede gecikmiş itiraz davamızı açarak bu ihbarnamelere itiraz ettik fakat ne yazık ki yerel mahkemede davamız reddedildi. Şu an istinaf aşamasında, hukuki sürecimiz devam etmektedir. Kanunen emekli maaşlarına haciz konulamadığı için müvekkilim Ayşe Tunçbilek'in emekli maaşı hariç bütün mal varlığına haciz konulmuştur. Müvekkilim perişan ve çaresiz bir halde mal varlığının ne zaman satılacağını beklemektedir. Şu an Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nde beş tane dosyamız var. Beş farklı icra dosyası için yerel mahkemeye yaptığımız toplamda beş tane gecikmiş itiraz davamız için bölge adliye mahkemesinden olumlu karar bekliyoruz" dedi. - ISPARTA

YORUMLAR
500

Yusuf Kenan, Türk Lirası, Tunçbilek, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avukat Yusuf Kenan Tuna: 'Haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmelidir' - Son Dakika


Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı         
10:43
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46

Son Dakika Haberleri
00:46 BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?
00:39 Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti
00:13 Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı
00:06 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı
23:37 Ünlü oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı
23:23 Bakan Süleyman Soylu'nun "İBB bazı gazetecileri maaşa bağladı" sözlerine Murat Ongun'dan yanıt
22:55 3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti!
22:33 Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü
22:16 Bakan Soylu, canlı yayında gelecek planını anlattı!
22:04 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 02:46:30. #1.11#
SON DAKİKA: Avukat Yusuf Kenan Tuna: "Haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmelidir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement