Ayakkabı hırsızı kamerada: Beyaz ayakkabı ile girdi, siyah ayakkabı ile çıktı - Son Dakika
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Yerel

Ayakkabı hırsızı kamerada: Beyaz ayakkabı ile girdi, siyah ayakkabı ile çıktı

Ayakkabı hırsızı kamerada: Beyaz ayakkabı ile girdi, siyah ayakkabı ile çıktı

Tekirdağ Kapaklı'da bir binaya giren ayakkabı hırsızının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, hırsızın beyaz ayakkabı ile binaya girdiği ve siyah ayakkabı ile çıktığı görülüyor. Apartmanda yaşayan bir vatandaşın ayakkabılarının çalındığını öğrenmesi üzerine, hırsızın ayağındaki beyaz ayakkabıları apartmanın yan tarafına bıraktığı ve siyah ayakkabıları giyerek kaçtığı belirtiliyor.

05.05.2024 21:58
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Ayakkabı hırsızı kamerada: Beyaz ayakkabı ile girdi, siyah ayakkabı ile çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı'da bir binaya giren ayakkabı hırsızının görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, binaya beyaz ayakkabı ile giren hırsız siyah ayakkabı ile çıktı.

Yaşanan hırsızlık olayı, Kapaklı Atatürk Mahall

esinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda ayakkabı çalındığından şüphelenen vatandaşlar, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Siyah ayakkabı ile apartmandan ayrıldı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir süre apartman önünde bekleyen ve telefonla görüşme yapan kimliği belirsiz bir kişi, daha sonra apartmana girdi. Ayağındaki beyaz ayakkabılarla apartmana giren şahıs, bir süre sonra apartmanda yaşayan bir vatandaşa ait siyah ayakkabılarla apartmandan ayrıldı.

"Beyaz ayakkabıları hala atmadım"

Ayakkabılarının çalındığını güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince öğrenen mağdur apartman sakini, "İlk başta bizim apartmanın yan tarafına bakıyor. Ayağındaki ayakkabıları benim ayakkabılığımın üstüne bırakmış. Hala duruyor. Her ihtimale karşı beyaz ayakkabıları atmadım. Apartmandan çıkarken benim ayakkabılarımı ayağına giymiş gidiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayakkabı hırsızı kamerada: Beyaz ayakkabı ile girdi, siyah ayakkabı ile çıktı - Son Dakika

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