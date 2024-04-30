Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni personellere eğitim verildi - Son Dakika
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Yerel

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni personellere eğitim verildi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'nde yeni personellere eğitim verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne atamaları gerçekleşen yeni personeller, oryantasyon süreci kapsamında eğitim aldı. Hastane içi süreçler, kurumsal değerler ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik konular ele alındı.

30.04.2024 10:04
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Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne atamaları gerçekleşen yeni personeller, daha etkin ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla oryantasyon süreci kapsamında eğitim verildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi eğitim birimi tarafından yeni katılan personellerin hastane içi süreçleri, kurumsal değerleri ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli konuları içerdiği eğitim programı düzenlendi. Hasta memnuniyeti, iletişim becerileri, hasta güvenliği, etik değerler, acil durum yönetimi gibi başlıkların ele alındığı eğitimler, yeni personelin hastaneye uyum sağlaması ve görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi amacıyla düzenlenen programda hastane personeli eğitimden geçti.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yetkilileri sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için oryantasyon sürecinin büyük önem taşıdığını belirterek yeni katılan personellere görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni personellere eğitim verildi - Son Dakika

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