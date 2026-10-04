Aydın Bozdoğan\'da arılı kovan desteği kayıt güncelleme çalışmaları sürüyor

Aydın Bozdoğan'da arılı kovan desteği kayıt güncelleme çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Bozdoğan'da Arılı Kovan Desteği kapsamında kovanlara yönelik tespit ve kayıt güncelleme çalışmaları sahada sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla üreticilerin desteklerden etkin yararlanması hedefleniyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanan Arılı Kovan Desteği kapsamında, üreticilerin kovanlarına yönelik tespit ve kayıt güncelleme çalışmaları sahada devam ediyor.
Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçedeki arıcılık faaliyetlerine ilişkin mevcut durumun belirlenmesi ve destekleme kapsamında gerekli tespit ve güncellemelerin yapılması amacıyla sahada incelemeler gerçekleştiriliyor. Üreticilerin desteklerden etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarda arılı kovanlara ilişkin bilgilerin kontrolü ve güncellenmesi sağlanırken, arıcılık faaliyetlerinin kayıtlı ve düzenli şekilde takip edilmesine yönelik işlemler de yürütülüyor. İlçe genelinde devam eden saha çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üreticilerin Arılı Kovan Desteği kapsamında yürütülen süreçlerden daha etkin şekilde yararlanması hedefleniyor.
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