Aydın Buharkent\'te öğrenciler, Belediye Başkanı Erol ile yerel yönetimleri konuştu

Aydın Buharkent'te öğrenciler, Belediye Başkanı Erol ile yerel yönetimleri konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Buharkent ilçesinde üniversite öğrencileri, yerel yönetim ve kamu hizmetlerini yetkililerle konuştu. Programda Belediye Başkanı Mehmet Erol öğrencilerin sorularını yanıtladı, buluşmanın verimli geçtiğini belirtti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen 'Yerel Yönetim Öğrenci Buluşması'nda üniversite öğrencileri, yerel yönetimler ve kamu hizmetleri hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik "Yerel Yönetim Öğrenci Buluşması" gerçekleştirildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen programa Buharkent Kaymakamı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, Buharkent MYO Müdürü ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol katıldı. Programda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Erol ise yerel yönetimler ve kamu hizmetleri üzerine sohbet ederken, öğrencilerin sorularını da yanıtladılar. Buluşmada gençlerin yerel yönetimlere ilişkin görüş ve soruları dinlenirken, kamu hizmetlerinin işleyişi hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, programın öğrenciler açısından verimli geçtiğini belirterek, "Bu güzel buluşmaya ev sahipliği yapan okul yönetimimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
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