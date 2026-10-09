Aydın Buharkent\'te öğrenciler, Belediye Başkanı Erol ile yerel yönetimleri konuştu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen 'Yerel Yönetim Öğrenci Buluşması'nda üniversite öğrencileri, yerel yönetimler ve kamu hizmetleri hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik "Yerel Yönetim Öğrenci Buluşması" gerçekleştirildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen programa Buharkent Kaymakamı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, Buharkent MYO Müdürü ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol katıldı. Programda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Erol ise yerel yönetimler ve kamu hizmetleri üzerine sohbet ederken, öğrencilerin sorularını da yanıtladılar. Buluşmada gençlerin yerel yönetimlere ilişkin görüş ve soruları dinlenirken, kamu hizmetlerinin işleyişi hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, programın öğrenciler açısından verimli geçtiğini belirterek, "Bu güzel buluşmaya ev sahipliği yapan okul yönetimimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.