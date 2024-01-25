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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Çine'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Çine'de vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Çine Pazarı'nda yoğun ilgiyle karşıladıkları Çerçioğlu'na, desteklerinin devam edeceğini söyledi. Çerçioğlu, Çine'ye yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Çine\'de vatandaşlarla buluştu
25.01.2024 - 15:20,  Güncelleme: 15:24
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Çine Pazarı'nda yoğun ilgiyle karşıladıkları Çerçioğlu'na, desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Çinelilerle sohbet eden Çerçioğlu, "Biz Aydın'ımızın dört mevsimini Aydın'ın havasını soluyarak yaşıyoruz. Aydın'ı daha da yaşanabilir refah seviyesi yüksek bir kent haline getirmek için vatandaşlarımıza söz verdik, verdiğimiz bu sözleri de teker teker yerine getiriyoruz. Çine'ye şimdiye kadar toplam 733milyon liralık yatırım ve hizmette bulunduk. Bu yatırımlarımız hala devam etmekte. Çine'ye hiç kimse bu kadar yatırım yapmadı. Önümüzdeki dönemde de Çine'ye yatırımlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı Çerçioğlu'na, vatandaşların alım gücünün düşmesinden dolayı satış yapamadıklarını ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA
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