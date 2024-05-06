Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci\'ye Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Germencik Belediye Başkanı seçilen Burak Zencirci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Germencik Belediyesi'ne gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu burada Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, CHP Germencik İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ ile meclis üyeleri karşıladı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine geldik. Büyükşehir belediyesi olarak her zaman başkanımızın yanındayız, arkasındayız. Önümüzdeki süreçte belediye meclis üyelerimizle beraber çok güzel hizmetler yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu'nu makamında ağırlayan Başkan Zencirci, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "Varlığıyla bizlere güç ve motivasyon katan, tecrübesini örnek aldığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu ağırladık. Büyükşehir Belediyemizin desteği ve katkısıyla ilçemize yakışan vizyoner ve sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştireceğiz. Ziyaretiyle bizleri mutlu eden büyükşehir belediye başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - AYDIN