Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir araştırma şirketi tarafından yapılan büyükşehir belediyeleri sosyal belediyecilik hizmetleri araştırmasında üçüncü sırada yer aldı.

Özel bir araştırma şirketi tarafından Büyükşehirlerde Sosyal Belediyecilik Algısı araştırması yapıldı. 13 - 18 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 14 bin 700 katılımcıya "ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu sosyal destek ve hizmetleri değerlendirdiğinizde büyükşehir belediyenize kaç puan verirsiniz" diye soruldu. Yapılan araştırmada Konya Büyükşehir Belediyesi 8,4 puan ile birinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi 8,1 puan ile ikinci, Aydın Büyükşehir Belediyesi 7,9 puan ile üçüncü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7,5 puan ile dördüncü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi 7,2 puan ile beşinci sırada yer aldı.