Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi

23.05.2022 16:28
Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi

Kent içi trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza atmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki eş zamanlı olarak farklı noktalarda yol yapım işlerini planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Kent içi trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza atmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki eş zamanlı olarak farklı noktalarda yol yapım işlerini planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, sıcak asfalt çalışmaları çerçevesinde Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde yolları yeniledi.

Sıcak asfalt serimi öncesinde, ilk olarak yol güzergahı boyunca altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerince, hatta yer alan kanalizasyon altyapısı yenilendi. ASKİ ile işbirliği içinde çalışan Fen İşleri ekipleri, altyapı çalışması ardından yollarda kazı işlemleri ve temel malzeme serimi yaptı.

Sıcak asfalt serimi ile devam edilen çalışmalara, kaldırımların yeniden düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile devam edildi. Tüm bu işlemlerin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yol, sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirildi.

Tüm bu çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulan yollara, mahalle sakinleri tarafından tam not verildi. Çalışmaların hızlı bir şekilde yapılarak, yolların yayalar ve sürücüler için çok daha kullanışlı hale getirildiğini belirten vatandaşlar, peyzaj çalışmaları ile birlikte yolların modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek; yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Germencik, Ortaklar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik'te yolları yeniledi - Son Dakika


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