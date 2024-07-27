Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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Aydın genelinde birçok noktada eşzamanlı olarak yol çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de çalışmaları sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sultanhisar ilçesi Uzunlar Mahallesi'nde üreticilerin ve vatandaşların bağ, bahçe ve tarlalarına ulaşım için sıklıkla kullandığı yolda düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Kırsal mahallelerdeki üreticilerin mahsullerine daha rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Her zaman üreticinin destekçisi olamaya devam edeceğiz" dedi.

Planlamalar dahilinde çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar ilçesi Uzunlar Mahallesi'nde de düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Mahalle halkının ve üreticilerin bağ, bahçe ve tarla ulaşımı için sıklıkla kullandığı yol, çalışmaların tamamlanması ile daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirtti ve hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN