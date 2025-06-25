Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası\'nda Hizmet Atağına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında hayata geçirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal mahallelerden kent merkezine kadar Aydın'ın dört bir yanına hizmet ulaştırmak için çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi; Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Ulaşım Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipler bu sefer ise Kuşadası'nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor

Tüm ilçelerde olduğu gibi Kuşadası'nda da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçede vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için koordineli şekilde çalışıyor. Turizmin incisi Kuşadası'nda gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası'nın ana arterlerinde peyzaj düzenlemeleri yaptı. Trimör, budama ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, refüj boyamaları ile cadde ve bulvarlar daha estetik bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında kadın emekçiler tarafından yetiştirilen mevsimlik çiçekler ise ilçeye canlılık kattı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise otobüs duraklarında bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Temizlikten onarıma kadar yapılan uygulamalarla duraklar adeta yenilendi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri de ilçenin cadde ve duraklarında çevre temizliği yaptı.

"Kentimizin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz"

Çevre temizliği ve bakım çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Aydınımız için çalışmaya, kentimizin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kuşadalılar ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN