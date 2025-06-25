Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden 24 Saat Temizlik Hizmeti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 24 saat esaslı yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri; cadde, bulvar ve kent mobilyalarında gece-gündüz demeden çalışma yürütüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra caddeler, bulvarlar ve kent mobilyalarını titizlikle temizliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların her sabah temiz bir kentte uyanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti ve "Sorumluluk alanlarımızın her noktasında titizlikle çalışıyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyor. Pırıl pırıl bir Aydın için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizler tüm ekiplerimizle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirken vatandaşlarımızı da çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN