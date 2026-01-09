Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Paşa Yaylası\'nda tuzlama çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Paşa Yaylası'nda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, yayla yollarında buzlanmaya karşı önlem alındı. Tuzlama işlemi sayesinde sürücülerin ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ulaşımı daha güvenli hale getirildi. Özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören Paşa Yaylası'nda yapılan çalışma, hem yaylada yaşayan vatandaşların hem de bölgeye gelen doğaseverlerin günlük ulaşımını kolaylaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava şartlarını yakından takip ederek ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN