Aydın Büyükşehir Belediyesi Savrandere Mahallesi'nin altyapısını yeniliyor - Son Dakika

Kentin her noktasında modern ve sağlıklı altyapı hatları oluşturmak için büyük yatırımlar yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler'in Savrandere Mahallesi'nde çalışmalara başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş ve ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç çalışma yapılan alanda inceleme yaparak, gelinen aşama hakkında da bilgi aldı.

"Savrandere'ye büyük yatırım"

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri tarafından yürütülen Savrandere Mahallesi içme suyu şebeke hattının yenilenmesi kapsamında; altyapı ve üstyapı çalışmalarında yaklaşık maliyeti iki milyon lira olan yatırım ile 9 bin 709 metre içme suyu hattı, 142 adet abone bağlantısı ve 2 adet yangın hidrantı yapılacak. Ayrıca mahallede sondaj çalışması yapılarak ek su kaynakları da oluşturulacak. Bu proje ile Savrandere'nin içme suyu hattı kalıcı, işlevsel ve modern bir altyapıya sahip olacak.

"Muhtar Adıgüzel'den Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü"

Mahallesine yapılan yatırımdan dolayı mutluluğunu dile getiren Savrandere Muhtarı Rafet Adıgüzel, "Çok büyük bir proje. Bu hizmeti bize sağladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na sonsuz saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN