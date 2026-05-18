Aydın Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
18.05.2026 15:32
Aydın Çavuşoğlu, silahlı yaralama sonrası yaşam mücadelesini kaybederek, cenaze töreniyle defnedildi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ile Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

13 gün önce yaşanan silahlı yaralama olayı sonucu ağır yaralanan Aydın Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti. Çavuşoğlu için bugün Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkler Merkez Mezarlığı'nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aydın Çavuşoğlu'nun naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çavuşoğlu ailesinin yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Beykoz Kaymakamı ve Alanya önceki Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

