Aydın'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cuma Buluşmaları kapsamında 17 ilçede eş zamanlı olarak üreticilerle bir araya gelindi. Toplantılarda tarımsal üretim, kayıt işlemleri, ürünlerin depolanması ve üreticilerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Aydın il genelinde gerçekleştirilen buluşmalarda, ilçelerin belirlenen mahallelerinde üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal konular değerlendirildi. Toplantılar Bozdoğan ilçesinde Sırma, Buharkent'te Muratdağı, Çine'de Evciler, Didim'de Fevzipaşa, Efeler'de Karahayıt, Germencik'te Moralı, İncirliova'da Gerenkova, Karacasu'da Hacıhıdırlar ve Karpuzlu'da Gölcük mahallelerinde yapıldı. Buluşmaların diğer adresleri ise Koçarlı'da Yağcidere, Köşk'te Ketenyeri, Kuşadası'nda Yaylaköy, Kuyucak'ta Azizabat, Nazilli'de Apaklar, Söke'de Yeniköy, Sultanhisar'da Salavatlı ve Yenipazar'da Hamzaballı mahalleleri oldu.

Toplantılarda yerel ürünler, incirin kurutulması ve depolanması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri, incir, zeytin ve kestane üretimi ile pamuk ve diğer tarımsal ürünler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca B-Reçete uygulaması hakkında bilgi verilirken, üreticilerin soruları, talepleri ve karşılaştıkları sorunlar da ele alındı.