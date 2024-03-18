Aydın'da düzenlenen iftar programı gençleri bir araya getirdi - Son Dakika
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Aydın'da düzenlenen iftar programı gençleri bir araya getirdi

Aydın\'da düzenlenen iftar programı gençleri bir araya getirdi

Aydın İl Gençlik ve Efeler İlçe Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Gurbette Yalnız Değilsiniz' iftar programı, üniversiteli gençleri bir araya getirdi. İl Müftülüğü Ömer Kocaoğul salonunda gerçekleştirilen programda gençlere hitap eden İl Müftüsü Hasan Güneş, Ramazan ayının önemini vurgulayarak, gençlere örnek olmalarını ve anne-babalarını üzmeyecek davranışlarda bulunmalarını söyledi. İftar programına İl Müftü Yardımcıları, ilçe müftüleri ve öğrenciler de katıldı. Programın sonunda Güneş, gençlik koordinatörlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür ederek, gençlere başarılar diledi.

18.03.2024 09:58  Güncelleme: 10:01
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Aydın İl Gençlik ve Efeler İlçe Gençlik Koordinatörlüğünün organize ettiği 'Gurbette Yalnız Değilsiniz' iftar programı üniversiteli gençleri bir araya getirdi.

İl Müftülüğü Ömer Kocaoğul salonunda düzenlenen iftar programında gençlere hitap eden İl Müftüsü Hasan Güneş, "Mübarek Ramazan Ayı'nda sizleri müftülüğümüzde ağırlamaktan, sizler ile aynı sofrada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. En hayırlı buluşmalardan birini yaşadığını dile getiren İl Müftüsü Güneş, Ramazan ayı Kur'an ayı, rahmet ve paylaşma ayıdır. Kardeşlerim; İnancımızı, medeniyetimizi, kültürümüzü, tarihimizi iyi öğrenmeye çalışalım. Öğrendiklerinizle, yaşantınızla arkadaşlarınıza örnek şahsiyetler olmaya gayret edin. Şunu da asla unutmayın! Yaptığınız takdirde anne ve babanızın üzüleceği hiç bir davranışı yapmayın. Çünkü sizler hem bizlerin hem de onların göz nuru, geleceği ve memleketimizin umudusunuz" dedi.

Gençlik koordinatörlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür eden Güneş,"Cenab-ı Hak ömrünüzü bereketli eylesin. Başarılar diliyorum. Ramazanınız mübarek, iftarınız bereketli olsun. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

İftar programına, İl Müftü Yardımcıları Melek Sevindi ve Yusuf Dönertaş, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Köşk İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış ve öğrenciler katıldı.

Üniversiteli gençler, teravih namazını Külliye Camii'nde kıldıktan sonra hasbihal etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da düzenlenen iftar programı gençleri bir araya getirdi - Son Dakika

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