Aydın\'da Et Ürünleri Denetimi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Germencik ve Söke ilçeleri yol güzergahında faaliyet gösteren çöp şiş başta olmak üzere et ve et ürünleri sunan restoran, lokanta ve toplu tüketim işletmelerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlere İl Müdürü Ayhan Temiz, İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır, Söke İlçe Müdürü Veysel Ali Ünal ve Germencik İlçe Müdürü İlknur Kavas katıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin muhafaza şartları, izlenebilirliği ve mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi. Denetimlerde tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda güvenilirliği kriterleri detaylı şekilde değerlendirildi. Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN