Aydın\'da Genç Çobanın Koyunlarla Geçen Hayatı

Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve çok sevdiği koyunlarından kopamayan genç çoban Mehmet Efe Kadıoğlu, okulundan ve derslerinden arta kalan zamanlarda çobanlık yapıyor.

Kırsal Dalama Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Efe Kadıoğlu, kendi yaşındaki diğer çocukların okul sonrasında bilgisayar başında veya oyun alanlarında zaman geçirdiği bir dönemde, kendine hem koyunlarının yanında hem de kitaplarının arasında yer buluyor. Genç çoban, okulundan arta kalan zamanlarda erkek kardeşi ile birlikte koyunlarını otlatarak onlarla ilgileniyor. Ailesinin ve çevresindekilerin de desteğini alan Kadıoğlu, eğitim hayatı ile geleceğini şekillendirirken, sevgi ve azmin gücünü gösterip aynı zamanda hayallerin peşinden giderek her zorluğun üstesinden gelinebileceğini de kanıtlıyor.

Yem maliyetlerinin artmasıyla birlikte insanların bu mesleği tercih etme eğiliminde azalma olduğunu belirten Mehmet Efe Kadıoğlu hayvancılığın kendilerine geçim sağladığını belirterek, " İnsanlar pek bu işi yapmak istemiyor. Ama çobanlık çok şükür kazandırıyor. Bir koyundan yılda 2 sefer kuzu alıyoruz. Allah bereket versin bu meslek para kazandırmıyor diyemem. Burası kırsal bir mahalle malum şehir merkezindeki imkanların bir çoğu burada yok. Ben de zamanımı farklı şeylerle boşa geçirmek yerine aileme yardımcı oluyorum. Koyunlar başta olmak üzere tüm hayvanları çok seviyorum. Yıllardır ailem bu işin içerisinde. Dolayısıyla ben de koyunların arasında yetiştiğim için bu işten kopamadım. Okuldan arta kalan zamanın büyük bir kısmını kardeşimle birlikte koyun sürüsü ile geçiriyorum. Onların bakımlarını yapıp otlatıyorum. Bu şekilde aile bütçesine katkı sağlayarak kendi geleceğime de yatırım yapıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN