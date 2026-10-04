Aydın\'da Hayvanları Koruma Kurulu toplandı, sahipsiz hayvan bakımı görüşüldü

Aydın'da sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçleri ile güvenli yaşam alanlarına yönelik çalışmalar, Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ana gündemini sahipsiz hayvanların bakım, rehabilitasyon ve yaşam şarlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar oluşturdu. Sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen uygulamalar ile hayvanların güvenli yaşam alanlarına ilişkin çalışmalar da toplantıda değerlendirildi. Toplantıda ayrıca hayvanların refahının gözetilmesi ile vatandaşların güvenliğinin birlikte ele alınarak, bu alandaki çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu. Aydın'da sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların ilgili kurumların iş birliği içerisinde devam edeceği belirtildi.