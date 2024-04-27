Aydın Köşk ilçesinde minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, Başçayır ile Yaka Mahallesi arasındaki yol üzerinde Karadut mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 AAP 977 plakalı minibüs, uçurumdan yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralı bir kişi ise bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN