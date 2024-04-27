Aydın Köşk ilçesinde minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın Köşk ilçesinde minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın Köşk ilçesinde minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.04.2024 17:04
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Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, Başçayır ile Yaka Mahallesi arasındaki yol üzerinde Karadut mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 AAP 977 plakalı minibüs, uçurumdan yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralı bir kişi ise bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Köşk ilçesinde minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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