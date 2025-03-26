Aydın\'da Öğrencilere Ağaç Sevgisi Aşılandı

Aydın'da jandarma ekipleri Koçarlı'da öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akmescit İlkokul öğrencilerine Orman Haftası kapsamında ağaç sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle Geleceğe Nefes, İnsanlara Nefes Ormanları mottosuyla erken yaşta çevre bilinci, ağaç sevgisinin önemi anlatıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından, fıstık çamları hep birlikte toprakla buluşturuldu. - AYDIN