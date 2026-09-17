Aydın’da sel ve taşkınlara karşı alınacak önlemler konuşuldu - Son Dakika
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Aydın’da sel ve taşkınlara karşı alınacak önlemler konuşuldu

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Aydın’da sel ve taşkınlara karşı alınacak önlemler konuşuldu
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Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Aydın İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 hazırlık çalışmalarının üçüncü gününde Taşkın-Sel Çalıştayı gerçekleştirildi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Aydın İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 hazırlık çalışmalarının üçüncü gününde Taşkın-Sel Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştay kapsamında, Aydın'ın taşkın ve sel afetine ilişkin mevcut durum değerlendirilirken, hazırlanan Aydın risk analizi ve taşkın/sel senaryosu katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca, 2022-2026 döneminde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından, 2027-2031 döneminde uygulanması planlanan taslak eylemler ele alındı.

Aydın İRAP 2027-2031 hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen çalıştayların, ilin afet risklerinin azaltılmasına yönelik ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
AydınÇevreYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın’da sel ve taşkınlara karşı alınacak önlemler konuşuldu - Son Dakika
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