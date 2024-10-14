Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Aydın'da bir araç refüje çıkarak trafik lambası direğine çarptı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir aracın refüje çıkarak trafik lambası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol ortasındaki bariyere çıkarak trafik levhasına ve trafik lambasının direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafik ışıkları da çarpmanın şiddeti ile yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2 yaralıyı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.