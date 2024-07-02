Aydın\'da Yaz Kuran Kursları Başladı

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Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Aydın İl Müftülüğü il genelindeki camilerde yaz kuran kursu eğitimlerine başladı. Camiler süslendi çocuk sesleri ile şenlendi.

Aydın'da okulların tatil olmasıyla birlikte yaz kuran kursları başladı. Efeler ilçesinde bulunan Evliya Çelebi Camiinde düzenlenen törenle ilk eğitimlerini çocuklar almaya başladı. Cami, din görevlileri tarafından balonlarla süslendi. Yaz Kuran Kursu açılış törenine Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, din görevlileri, çocuklar ve velileri katıldı. İlk gün olması nedeniyle veliler çocuklarını yalnız bırakmadı. Açılışta öğrenciler Kuran-ı Kerim ve ilahi okudu.

Aydın'da 2024 yaz kuran kurslarının büyük bir heyecanla başladığını ifade eden Evliya Celebi İmamı Sait Özçakır, 1 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında kursların verileceğini söyledi. Camilerinde 10 öğreticinin 250'nin üzerindeki öğrenciye ders vereceğini belirten Özçakır, "Peygamber Efendimizin hayatı, temel ilmihal ve Kuran-ı Kerim okumasını öğretme eğitimleri vereceğiz. Bütün öğrencileri kursumuza bekliyoruz" diye konuştu.

Kursun sonunda çocuklara dondurma dağıtıldı. - AYDIN