Aydın'da Yeni Kültür Merkezi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Aydın'da Yeni Kültür Merkezi Projesi Hayata Geçiyor

Aydın\'da Yeni Kültür Merkezi Projesi Hayata Geçiyor
06.08.2025 16:56  Güncelleme: 16:58
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde başlatılan yeni kültür merkezi projesi, öğrencilere eğitim desteği sunacak ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde başlatılan yeni kültür merkezi projesi, İsmet Sezgin Parkı içerisinde hayata geçiriliyor.

Aydın'ın dört bir yanına kazandırılan tesislerle kentin çehresi her geçen gün değişirken, yeni kültür merkezi projesi de tüm Aydınlıların faydalanabileceği kapsamlı bir sosyal alan olarak dikkat çekiyor. Kente değer sağlayacak projeler üretmeye ve bunları hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Söz verdik, yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Öğrendiklerini pekiştirme fırsatı yakalayacaklar

Kültür merkezinde özellikle öğrencilere, çok sayıda destekleyici imkanlarda sunulacak. 2. sınıftan 8. sınıf öğrencilerine kadar hizmet verecek merkezde, Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, İngilizce ve Sosyal Bilgiler gibi derslerle öğrenciler okulda öğrendiklerini pekiştirme fırsatı yakalayacak.

Ayrıca çocuklar ve gençlerin sanatsal yönlerini geliştirmelerine imkan tanıyacak kurslar da merkezde yer alacak. Resim, satranç, gitar ve bağlama gibi birçok farklı branşta düzenlenecek atölye çalışmalarıyla, bireylerin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak hem de sosyal bağları güçlendirilecek.

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Yeni kültür merkezi aynı zamanda sosyal etkinliklerin de merkezi olacak. İsmet Sezgin Parkı'nın içerisinde konumlanan bu yeni proje, doğayla iç içe bir alanda vatandaşların kültür ve sanatla buluşmasına imkan tanıyacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Eğitim Desteği, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Yeni Kültür Merkezi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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