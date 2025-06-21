Aydın'da Zirai Alan Yangını Tutuştu

Aydın'da zirai alan yangını

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesi zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başladı.

Edinilen bilgiye göre, Savrandere mevkii yakınlarındaki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.