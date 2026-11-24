Aydın'ın Germencik ilçesinde Park Mahallesi'nde yenilenen bir parkta bulunan spor kondisyon aletleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerlerinden sökülerek zarar gördü. Belediye Başkanı Burak Zencirci, kamu malına zarar verenler hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Germencik Belediyesi tarafından ilçeye yeni yaşam alanları kazandırmak ve mevcut parkları güzelleştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar sürerken, Park Mahallesi'ndeki yenilenen bir parkta üzücü bir olay yaşandı. Parkta vatandaşların spor yapabilmesi amacıyla yerleştirilen kondisyon aletlerinin yerlerinden söküldüğü ve zarar gördüğü tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, kamuya ait alanların korunmasının önemine dikkat çekerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Kamu malına zarar vermenin toplumun ortak hakkına zarar vermek anlamına geldiğini belirten Zencirci, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken adımların atılacağını ifade etti. İlçeye kazandırılan ortak yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurgulayan Zencirci, vatandaşlara kamu mallarına sahip çıkılması çağrısında bulundu.