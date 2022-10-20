Aydın haber... Türkiye Kent Konseyleri Birlik Başkanı Burak Taştan'dan Söke Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Aydın haber... Türkiye Kent Konseyleri Birlik Başkanı Burak Taştan'dan Söke Belediyesi'ne Ziyaret

20.10.2022 16:36
Aydın haber... Türkiye Kent Konseyleri Birlik Başkanı Burak Taştan'dan Söke Belediyesi'ne Ziyaret

Aydın haber... Ardahan Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan'dan Söke'de ziyaretlerde bulundu.

Ardahan Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan'dan Söke'de ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli'nde gerçekleştirilen Kent Konseyleri Bölge toplantısı sonrasında önce Kuşadası'na bir ziyarette bulunan Birlik Başkanı Burak Taştan daha sonra ziyaret turunu Söke ile sürdürdü. Başkan Taştan, Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört ile birlikte Söke Belediyesi'ni ziyaret etti. Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Ahmet Tokmakoğlu ve Nejla Baştuğ, Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu'nun da bulunduğu Kent Konseyi heyetini, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Veli Devrim Yerli karşıladı.

Kent Konseyleri Birliği'nin çalışmaları ve yapısı ile ilgili bilgiler veren Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan, Birlik üyesi Söke Kent Konseyi ile güzel çalışmalar ortaya koyduklarını ifade etti. Söke Kent Konseyi'nin Söke Belediyesi ile yaptığı işbirliğini de takip ettiklerini dile getiren Başkan Taştan, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere belediye yönetimine teşekkür etti. Burak Taştan kendisine gösterilen sıcak ilgiden dolayı da ayrıca Söke Belediyesi'ne teşekkür etti.

Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört, Birlik Başkanı Burak Taştan'ı Söke'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan'ın kendilerini ziyareti ile onurlandırdığını ifade eden Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Söke Kent Konseyi ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Bir araya geldiğimiz Birlik Başkanı ve Söke Kent Konseyi Başkanımız ile daha ne türlü güzel çalışmalar yapabiliriz bunları da paylaşacağız. Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aydın haber... Türkiye Kent Konseyleri Birlik Başkanı Burak Taştan'dan Söke Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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