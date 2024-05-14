Aydın İl Jandarma Komutanlığı Üniversitede Tanıtım Faaliyeti Gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri üniversitede düzenlenen etkinlikte tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.
Aydın'daki üniversitede kültür, sanat ve spor şenliği başladı. Şenlik kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şenlikte stant kurarak tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen faaliyete üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Jandarma ekipleri tanıtım kapsamında yürütülen faaliyetleri öğrencilere aktardı, eğitimli köpeklerle kısa gösteriler gerçekleştirildi. Öğrenciler ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - AYDIN
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