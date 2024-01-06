Aydın İl Tarım Müdürü, Tarımsal Üretim Planlaması hakkında bilgilendirme yaptı

Aydın İl Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş, beraberindeki heyetle birlikte Söke Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda Tarımsal Üretim Planlaması hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptı.

Sunum eşliğinde gerçekleştirilen etkileşimli toplantıda, çiftçilerin ve üreticilerin sorunlarına çözüm odaklı çalışmalar yapma sözü verildi. Altıntaş, "Söke çiftçisinin ve tüm Aydınlı üreticilerin sorunlarını bilmek istiyoruz. En etkili çözümleri birlikte üreteceğiz" dedi.

İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan slaytlar eşliğinde gerçekleşen sunumda, önemli bir planlama çalışmasına imza atıldığı vurgulandı. İl Tarım Müdürü İbrahim Altuntaş, çözüm odaklı bir işbirliği sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantının devamında söz alan Tarımsal Üretim Planlama Komisyon Üyesi Dr. Özgür Atacan, Söke çiftçisinin sesinin daha fazla duyulması gerektiğini vurgulayarak İl Tarım Müdürlüğü ve komisyon olarak çiftçilerin sorunlarına çözüm üreteceklerini ifade etti.

Toplantının sonunda katılımcılar, Aydın İl Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş'a verimli bir toplantıya öncülük ettiği için teşekkür ederek, yapılan çalışmadan memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN